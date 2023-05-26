Виталий Кличко показал рекреационную зону с убежищем рядом, которую оборудуют на Оболони

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал ролик, в котором показал, как будет выглядеть новая рекреационная зона в Оболонском районе столицы. Там, в частности, обустроят большое убежище.

Об этом Виталий Кличко написал в своем телеграм-канале. Мэр Киева также рассказал об основных особенностях новой рекреационной зоны.

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"Сегодня создаем, как вы знаете, новую рекреационную зону, которую уже ждут многие киевляне. Она соединит между собой парк Наталка, набережную и остров Оболонский, куда будет вести новый пешеходный мост. В рамках обустройства зоны рядом, на улице Приречной, возводим паркинг – и для безопасности, и для комфорта посетителей. Его подземная часть будет убежищем во время воздушных тревог. А наземная – спортивной зоной отдыха", – заявил Виталий Кличко.

Мэр Киева также подчеркнул, что зеленые зоны – это, в частности, и места психологической реабилитации, что важно во время войны.

"Мы делаем все, чтобы даже в сложных военных условиях жизнь киевлян была комфортной и безопасной. Парки и зеленые зоны – это места, в частности, и психологической реабилитации, и отдыха киевлян", – отметил Виталий Кличко.

Как будет выглядеть рекреационная зона в Оболонском районе Киева: смотрите видео

Ранее Виталий Кличко сообщал, что строительство пешеходного моста на Оболонский остров ведется за средства, которые выделила Киеву в качестве помощи Метрополия Большого Парижа. Это целевые средства, которые можно использовать только на этот проект.