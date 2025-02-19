Виталий Кличко встретился с мэром Лондона – речь шла о помощи в восстановлении украинских городов

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с мэром Лондона Садиком Ханом. В ходе встречи обсуждались вопросы самоуправления и послевоенного восстановления Украины.

Как отмечает 24 Канал, об этом Кличко сообщил в своем телеграмм-канале.

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"Встретился в Лондоне с мэром столицы Великобритании Садиком Ханом. Обсудили ситуацию в Киеве и Украине. И дальнейшее сотрудничество наших городов. Также обсудили вопросы местного самоуправления, необходимость воплощения реформ в Украине и будущую помощь Лондона в послевоенном восстановлении Киева и Украины", – написал Виталий Кличко.

Мэр Киева также поблагодарил коллегу за помощь, которую Великобритания и ее столица оказывают Украине и Киеву в частности. И отметил важность совместной работы для сдерживания российской агрессии.

В критическое для нашего государства время важна общая позиция, единение партнеров вокруг Украины. Чтобы жертвы, нанесенные разрушения, три года кровавой борьбы не оказались тщетными для украинского народа. Чтобы установление мира в нашей стране не было кратковременной паузой перед дальнейшей агрессией Путина. И мы сейчас должны говорить об этом со всеми партнерами и друзьями Украины, которые нам помогают,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко во время Мюнхенской конференции по безопасности провел встречи с руководителем ведомства канцлера Германии, министром Вольфгангом Шмидтом, с министром финансов Германии Йоргом Кукисом, министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и реконструкции Украины Пьером Эльброном, министром иностранных дел Латвии Байбой Браже и другими европейскими политиками.

Также сообщалось, что мэр Киева встречался с мэром Варшавы Рафалом Тшасковски и мэром Мюнхена Дитером Райтером. Обсуждали вопросы дальнейшего сотрудничества и помощи Украине.