"Русские и белорусы – исключение": депутат Госдумы странно протрактовал теорию Дарвина

Пока Кремль громко заявляет, что начал кровопролитную войну из-за мнимых "нацистов" в Украине, чиновники Госдумы упражняются в гомофобии и шовинизме. Виталий Милонов высказался относительно теории Дарвина.

Виталий Милонов – известный гомофоб в рядах Госдумы. Этот служащий решил блеснуть "умом" и выступил против изучения в школе теории Дарвина о происхождении человека.

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"Россияне и союзники – твари"

Депутат считает, что учение Дарвина нужно вычеркнуть из школьной программы, потому что, мол, существование ЛГБТ его опровергают.

Милонов заявил, что согласен с Дарвином в том, что "поляки, литовцы и эстонцы" произошли от обезьян или дождевых червей. В то же время, мол, русские не имеют предков среди животных.

Мы – россияне и белорусы и наши союзники – друзья – божьи твари, божьи создания, созданные Богом по своему подобию и величию,

– самоуверенно сказал приспешник Кремля.

Милонов рассуждает о теории Дарвина: смотрите видео

В чем-то Милонов прав. Представители страны – агрессорки, действительно, "твари", а вот насчет "божьих" – тут можно поспорить.

К слову, в Самаре мигранты из Центральной Азии разбили голову депутату российской госдумы. Речь идет о Михаиле Матвееве.