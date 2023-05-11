В гроб положили свадебное платье: история погибшей семьи в Изюме, которую год не могли перезахоронить

В течение целого года Виталию Перегону не удавалось перезахоронить своих родных, погибших от рук россиян в Изюме. Мужчина поделился с журналистами жуткими деталями произошедшего.

По словам Виталия Перегона, у него буквально в одно мгновение отобрали все, что у него было. От дома, расположенного на улице Украинской, остались руины. До этого в нем жили его родные. И именно их враг забрал у него.

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Весть, сбивающая с ног

Мужчине позвонил 3 марта 2022 года его двоюродный брат из Изюма Сергей Мартовицкий. Он рассказал, что их родных уже нет в живых. Речь шла о:

19-летней Елизавете Горбач,

73-летней Валентине Перегон,

41-летнем Александре Перегоне,

40-летней Ирине Перегон,

9-летней Арине Перегон,

3-летнем Никите Перегоне,

а также 68-летней Татьяне Балабан.

Он рассказал, что Валентина Перегон вместе со своей внучкой Елизаветой Горбач, а также дочерью Виталия жили в многоэтажке возле оптико-механического завода. Из Циркунов к Валентине 26 февраля приехал ее младший сын Александр. Он привез с собой жену Ирину и внуков Арину и Никиту. В том же доме жила семья Сергея Мартовицкого – жена, дети и теща Татьяна Балабан. Последняя была сестрой Валентины.



Ирина и Александр Перегон с дочерью Ариной и свекровью Валентиной / Фото из архива Виталия

В ту роковую ночь 3 марта россияне совершили авиабомбардировку Изюма. Враг сбросил на город три авиабомбы. Одна из них попала в дом Мартовицких, вторая – в дом Олега Кузнецова, который также погиб. Последняя попала в вечернюю школу, в которой еще в 2014 году свою базу имели воины АТО. Об этом рассказала жительница Изюма Виктория.

Поздним вечером 2 марта Лиза, Валентина, Александр, Ирина и их дети Арина и Никита, а также тетя Таня пили чай. Вскоре родственники разошлись. Александр, Лиза и Арина как раз вышли на улицу, когда россияне сбросили авиабомбу. Их взрывной волной отбросило, и их тела уцелели. От Валентины, Ирины, Никиты и Татьяны остались лишь фрагменты, ведь они были в доме на тот момент.

Более полугода не знали о судьбе родных

Родители Ирины Перегон – Татьяна и Иван – с 3 марта по 10 сентября не знали, что с их дочерью и внуками. Они надеялись, что у родных просто нет связи и что они живы.

Вместо этого знакомые семьи Перегон знали, что произошло. Коллега Лариса рассказала, что дочь в соцсетях нашла список людей ориентировочно в 20 числах марта. В нем были имена погибших в Изюме. И ее напугал тот факт, что напротив фамилии Ирины было указано "фрагмент тела".

О трагедии также знали брат Ирины и его жена. Но родителям он рассказывать не решался. Опасался, что сердце родных не выдержит этого жуткого известия.

Тем временем Виталий Перегон знал о трагедии и помогал заниматься погребением близких. Он пытался выехать в Изюм из Киева в начале марта, но тогда его не выпустили из Борисполя. Тогда мужчина решил помочь дистанционно.

Я нашел контакт заместителя городского головы Изюма Владимира Мацокина. Мы с ним обсуждали, что делать дальше. Уцелевшие тела Лизы, Саши и Арины успели вывезти на правый берег Изюма в морг. Останки родных брат Сергей с сыном Артемом собирали сами. Искали под завалами, собирали по кускам с деревьев. Хранили их в ведре в сарае,

– рассказал он.

Владимиру Мацокину удалось связаться с работниками ритуальной службы города. Они попали в морг и забрали тела семьи Перегон. Фрагменты тел Валентины, Ирины и Никиты собрали в мешки и поехали к стихийному кладбищу в лесу. Александра и Арину хоронили в одном гробу, а Лизу – отдельно.

Других родных Виталия поместили в пакет, на котором написали "тетя Валя и другие родные", после чего положили его в гроб. Тогда сотрудники ритуальной службы выкопали три могилы и похоронили всех рядом, поставив кресты с табличками с именами.

Перед поездкой в Изюм после его освобождения Виталию позвонил следователь из Харькова. Он рассказал, что на стихийном кладбище в лесу обнаружили родных мужчины.

К сожалению, тогда перезахоронить родных ему не удалось. Он делал тест ДНК, чтобы эксперты могли идентифицировать тела. Виталию обещали, что скоро ужасы, которые он пережил, закончатся. Но через полгода его вызвали на опознание по монитору дочери Лизы.

Но та, которую я видел, не была моим ребенком, я ее не узнал. Лиза была в другой одежде на момент смерти. Впоследствии позвонил по телефону следователь и сказал, что вынужден меня огорчить, но тела Лизы нет. Я говорю: как нет, по нему же было совпадение по ДНК? На что мне ответили, что произошла ошибка. Начали успокаивать, сказали, что в рефрижераторе до сих пор 70 неидентифицированных тел, может, она там,

– добавил он.

Только 3 марта 2023 года, ровно через год после трагедии, Виталий смог похоронить своего брата и его семью. Александр, Ирина, Арина и Никита Перегон нашли свой последний покой в Циркунах.

Арина и Саша были в одном отделении морга Харькова, а Ирина с Никитой – в другом. Так что родные попросили, чтобы их всех поместили в один мешок и гроб, чтобы они были вместе.

"В день похорон ждали на кладбище. Копальщики уже вырыли могилу, пришел священник. Подъехал бус с телами и внезапно развернулся назад. Оказалось, санитары перепутали тела и привезли нам других погибших. Мы ждали на кладбище почти 5 часов, пока не привезли наших родных. А если бы мы похоронили чужих людей?!", – возмущенно добавил Виталий.

Что касается Татьяны Балабан, то ее похоронил зять Сергей Мартовицкий. Он сначала перебрался к родным в Купянск, а затем – в Россию. С ним Виталий, признается, общается мало.

После этого его ждало очередное испытание. Ведь нужно было похоронить маму Валентину и дочь Лизу. Мужчина признается, что за последние полгода они снились ему почти каждую ночь.



Валентину и Лизу похоронили в закрытых гробах / Фото из архива Виталия

Похоронить их смогли только 30 марта в закрытых гробах. Виталий рассказал, что Лизе купили свадебное платье, фату и туфли, ведь она планировала выйти замуж за своего жениха, планировала сыграть свадьбу.

Мужчина отметил, что стремится, чтобы память обо всех жертвах российских оккупантов в Изюме увековечили. Чтобы их имена высекли на монументе и не забывали никогда о тех, чьи жизнь жестоко и цинично унесла страна-агрессор руками своих солдат.