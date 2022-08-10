Журналист Виталий Портников нашел в своей львовской квартире подслушивающее устройство

Журналист Виталий Портников, ведущий программы на "Эспрессо" и "Радио Свобода", нашел у себя дома подслушивающее устройство.

Журналист нашел устройство в своей львовской квартире. На место сразу вызвали полицию и СБУ.

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Что известно

В сети показали, как выглядит прослушивающее устройство, которое Портников нашел в своей квартире. Это диктофон с возможностью долго вести запись.

Депутат Николай Княжицкий рассказал, что полиция приехала на место очень быстро. СБУ приехали с определенной задержкой.

Кто такой Виталий Портников

Это известный украинский публицист, писатель и журналист. Он является обозревателем Радио Свобода и является постоянным автором аналитических статей в изданиях на политическую и историческую тематику. Кроме украинских изданий регулярно публиковался в латвийских, эстонских, российских, белорусских и польских изданиях.

Из-за своей деятельности в 2018 году был внесен в санкционный список россии.

К слову, на днях в координационном штабе Управления СБУ в Харьковской области был обнаружен мужчина, который передавал ценные данные российским спецслужбам.

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