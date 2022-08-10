Журналіст знайшов пристрій у своїй львівській квартирі. На місце одразу викликали поліцію та СБУ.

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Що відомо

У мережі показали, як виглядає пристрій для прослуховування, який Портников знайшов у своїй квартирі. Це диктофон з можливістю довго вести запис.

Депутат Микола Княжицький розповів, що поліція приїхала на місце дуже швидко. Натомість СБУ приїхали із певною затримкою.

Хто такий Віталій Портников

Це відомий український публіцист, письменник і журналіст. Він є оглядачем "Радіо Свобода" і є постійним автором аналітичних статей у виданнях на політичну й історичну тематику. Окрім українських видань, регулярно публікувався у латвійських, естонських, російських, білоруських та польських виданнях.

Через свою діяльність у 2018 році був занесений у санкційний список росії.

До слова, днями у координаційному штабі Управління СБУ у Харківській області виявили чоловіка, який передавав цінні дані російським спецслужбам.

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