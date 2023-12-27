Портнов, вероятно, курировал оккупацию Крыма, – громкое расследование СМИ о трагических событиях

Андрей Портнов – одиозный эксзамглавы администрации президента-беглеца Виктора Януковича – вероятно, был куратором оккупации Крыма.

Об этом говорится в расследовании "Пленки Портнова. Как отжимали Крым?", опубликованном в декабре 2023 года. В нем представлены данные записей, сделанных в апреле – мае 2014 года.

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Данные о записях

На записях мужчина с голосом, похожим на голос Портнова, общается с:

Сергеем Коровченко – экс-начальником главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Крыму;

Львом Миримским – экс-депутатом Верховной Рады Украины.

Запись 5 апреля 2014 года

Мужчина с голосом Портнова говорит с Миримским. Они договариваются о встрече в гостинице "Украина в Москве". К тому времени Портнов уже бежал из Украины в Россию.

Запись 6 апреля

Мужчина с голосом Портнова говорит с Коровченко. Последний подтверждает, что выполнил указания Портнова. Мужчина с голосом Портнова рассказывает, что у него – все "потихоньку".

Какова была цель поездки

Когда Миримский возвращается в Киев, он постоянно общается с Коровченко. В планах – совместная поездка на территорию временно оккупированного Крыма. Это происходит из представления "партнера". Им, очевидно, и есть Портнов.

Коровченко стал фигурантом уголовного производства. Следователи проверяли его причастность к подготовке Крыма к временной оккупации.

Аудио, сделанные в последующие дни, это подтверждают. Коровченко и Миримский обсуждают проигрыш в суде. Речь идет о каком-то гипотетическом деле. Обоих интересует, суд какой страны – Украины или России – будет рассматривать предстоящую кассацию. Собеседники приходят к выводу, что на решение стоит как-то повлиять. Сделать это может мифический "А.В" – очевидно, "Андрей Владимирович Портнов".

Расследование "Пленки Портнова. Как отжимали Крым?": смотрите видео

Коровченко и Миримское напрямую говорили об оккупации Крыма

Также в рамках расследования получили доступ к записи, на которой Коровченко и Миримский уже обсуждают судьбу почти 200 предприятий в оккупированном Крыму.

Уже в 2014 году Миримский и Коровченко планируют встретиться с Анатолием Кучереной – доверенным лицом Владимира Путина. К слову, он также был адвокатом Владимира Цемаха – фигуранта дела об уничтожении рейса MH-17 в 2014 году.

Во время разговора они обсуждают Таврию. Речь идет о так называемой стратегии развития Крыма.

Кроме того, в другом телефонном разговоре Коровченко спрашивает у Миримского, предоставят ли они офисные помещения российским юристам в рамках их работы по Крыму. Четкий ответ – да.