Под Авдеевкой в 2022 году получил тяжелое ранение головы 37-летний военный Виталий Шумей. С тех пор удалось достичь значительного прогресса на пути к нормальной жизни, однако стало известно, что воина госпитализировали в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий отца военного Сергея Шумея для Суспильного.

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В каком состоянии военный Виталий Шумей?

Виталий Шумей, который проходит лечение и реабилитацию на Львовщине после ранения головы в августе 2022 года, сейчас находится в реанимации больницы святого Луки. Воина госпитализировали в пятницу, 1 августа.

Отец военного Сергей Шумей рассказал о состоянии сына.

Ему дышать было тяжело. Мы вчера в шесть вечера сюда прибыли в очень тяжелом состоянии. Сейчас лучше, Виталию прочистили бронхи,

– рассказал он.

Мужчина добавил, что осложнения у Виталия произошло из-за длинной трахеостомии, то есть из-за создания искусственного отверстия в трахее для поступления через него воздуха.

По словам Сергея, в дальнейшем Виталию Шумею будут ставить тонкую металлическую трубку стент для того, чтобы выровнять сужение. Впереди у Виталия операция, которая будет во Львове.

В апреле 2025 года отец воина рассказывал, что сын уже хорошо общался. К защитнику возвращались воспоминания о семье и друзьях.