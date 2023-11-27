Незаконное состояние: суд отправил под стражу депутата из Ровненской области

Депутата Ровненского областного совета суд решил отправить под стражу. Его подозревают во владении незаконным состоянием на миллионы долларов.

Государственное бюро расследования разоблачило депутата Ровненского областного совета за незадекларированное состояние на миллионы долларов. По данным источников УП, речь идет о Виталии Суховиче.

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Что известно о деле депутата

Государственное бюро расследований отметило, что суд отправил под стражу депутата Ровненского областного совета. Чиновник также является заместителем председателя Полесского лесного офиса ГСХП "Леса Украины". По решению суда он может внести залог в размере 192 миллиона гривен.

Фигурант дела до февраля 2023 года занимал кресло начальника Ровненского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Впоследствии занял одну из руководящих должностей в созданном на его базе Полесском лесном офисе ГСХП "Леса Украины".

Во время работы в исполнительной власти и органах местного самоуправления мужчина успел незаконно обогатиться на миллионы долларов.

В рамках открытого уголовного производства провели обыски. Их проводили как в его доме, так и на рабочем месте депутата и членов его семьи. Во время следственных действий обнаружено и изъято только наличными более 4 миллионов долларов США в разной валюте.

Также у депутата нашли три элитных автомобиля AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5, драгоценности и дорогие часы, в том числе элитной марки Patek Philippe. Правоохранители обнаружили золотые монеты, слитки золота, 2 пистолета, автомат Калашникова с 16 магазинами к нему с патронами.

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Сейчас у депутата также заблокированы счета, где он хранил более 400 тысяч евро.

Мужчина также имел во владениях четыре земельных участка в Ровно, на которых осуществлял строительство коттеджей. Эти участки зарегистрированы на номинальных лиц, подконтрольных "избраннику".

Что угрожает фигуранту

Мужчине сообщили о подозрении по статье незаконного обогащения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Кроме этого, в Национальное агентство по предотвращению коррупции направили письмо о проведении мониторинга образа жизни фигуранта дела и его семьи.

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