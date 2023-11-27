Державне бюро розслідування викрило депутата Рівненської обласної ради за незадекларовані статки на мільйони доларів. За даними джерел УП, йдеться про Віталія Суховича.

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Що відомо про справу депутата

Державне бюро розслідувань зазначило, що суд відправив під варту депутата Рівненської обласної ради. Чиновник також є і заступником голови Поліського лісового офісу ДСГП "Ліси України". За рішенням суду він може внести заставу в 192 мільйони гривень.

Фігурант справи до лютого 2023 року посідав крісло начальника Рівненського обласного управління лісового та мисливського господарства. Згодом зайняв одну з керівних посад в створеному на його базі Поліському лісовому офісі ДСГП "Ліси України".

Під час роботи у виконавчій владі та органах місцевого самоврядування чоловік встиг незаконно збагатитися на мільйони доларів.

У межах відкритого кримінального провадження провели обшуки. Їх проводили як в його помешканні, так і на робочому місці депутата та членів його сім’ї. Під час слідчих дій виявлено та вилучено тільки готівкою понад 4 мільйони доларів США у різній валюті.

Також у депутата знайшли три елітні автомобілі AUDI Q8, MERCEDES-BENZ GLE 350E, BMW X5, коштовності та дорогі годинники, зокрема елітної марки Patek Philippe. Правоохоронці виявили золоті монети, злитки золота, 2 пістолети, автомат Калашникова з 16 магазинами до нього із патронами.

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Наразі у депутата також заблоковані рахунки, де він зберігав понад 400 тисяч євро.

Чоловік також мав у володіннях чотири земельних ділянки у Рівному, на яких здійснював будівництво котеджів. Ці ділянки зареєстровані на номінальних осіб, підконтрольних "обранцю".

Що загрожує фігуранту

Чоловіку повідомили про підозру за статтею незаконного збагачення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Крім цього, до Національного агентства з питань запобігання корупції скерували лист щодо проведення моніторингу способу життя фігуранта справи та його сім’ї.

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