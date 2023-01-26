На войне погиб эксдепутат Львовского горсовета Виталий Свинцицкий

На фронте погиб украинский боец и бывший депутат городского совета Виталий Свинцицкий. Он служил в легендарной 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которая базируется во Львове.

Виталий еще с 2014 участвовал в Антитеррористической, а затем в Операции объединенных сил на Востоке Украины. Являлся депутатом от фракции "Народный контроль".

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Что известно о гибели эксдепутата

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб Виталий Свинцицкий – депутат городского совета прошлого созыва, участник антитеррористической операции с 2014 года,

– сообщили в городском совете.

Там отметили, что депутат защищал Украину с первых дней полномасштабного вторжения россиян.

Община города выразила искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Виталия. Побратим Виталия Свинцицкого написал, что оборвалась жизнь еще одного хорошего человека, Человека с большой буквы.

Враг ответит за все смерти, за всех убитых. Виталий Свинцицкий отдыхай с Богом. Помним, не забудем!

– написал собрат Владимир Питлик.



На войне погиб Виталий Свинцицкий / Фото со страницы эксдепутата в фейсбуке

Что известно о Виталии Свинцицком

Львовянину Виталию Свинцицкому было 45 лет. Он был депутатом Львовского городского совета 7-го созыва от "Народного контроля" на протяжении 2015 – 2020 годов.

Депутатом избрался на 63-м мажоритарном округе, то есть от микрорайона Рясне-2.

В 2006 – 2009 годах был членом партии Всеукраинское объединение "Свобода".

По данным СМИ, Виталий Свинцицкий являлся частным предпринимателем. В 2013 – 2015 годах – менеджером по региональному развитию "Деко". Ранее – директором "Бетондорстроя", исполнительным директором ООО "ЛВ-Пирс" и технологом КППП "Экскавация".

По непроверенным данным из сети Виталий Свинцицкий родился в семье военного. В 2000 году окончил санитарно-технологический факультет Львовской академии ветеринарной медицины имени Степана Гжицкого.

Редакцияискренне соболезнует родным, собратьям и коллегам ВиталияСвинцицкого.