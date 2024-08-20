О смерти Виталия сообщила заведующая кафедрой журналистики в ЧНУ имени Богдана Хмельницкого Татьяна Бондаренко. Виталий был выпускником этой кафедры.
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Виталий Таранушенко был талантливым медийщиком
Виталий окончил кафедру журналистики, рекламы и PR-технологий Черкасского национального университета имени Б. Хмельницкого. Он стал не только выдающимся профессионалом в сфере медиа, но и смелым защитником Украины.
По информации университета, свою карьеру журналист начал в районной газете "Светлый путь", а затем продолжил работать в черкасской телерадиокомпании "Рось".
После событий на Майдане боец решил стать на защиту Родины с оружием в руках и воевал в отряде "киборгов" – самых смелых защитников Донецкого аэропорта.
Всем преподавателям большой привет, я хоть был и плохим студентом, ну лучших лет, чем у меня были при студенчестве, быть и не могло. Еще раз спасибо, до встречи!!!
– писал Виталий в одном из своих последних сообщений.
На печальную весть отреагировали в Национальном союзе журналистов
В НСЖУ обнародовали историю жизни защитника и медийщика.
"Национальный союз журналистов Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Таранушенко. Светлая память Герою!", – говорится в сообщении.
Трагические потери Украины в войне
- 15 апреля пришла печальная весть, что погиб Павел Петриченко. Боец работал с Сергеем Притулой, был аэроразведчиком, воевал на Херсонском и Донецком направлениях.
- 7 мая Украину всколыхнула печальная весть. На войне погиб один из самых молодых защитников "Азовстали" Назарий "Гринка" Гринцевич, которому был всего 21 год.
- Во время выполнения задания на фронте 5 мая погиб госпитальер Сергей Казнадий. Защитнику было 45 лет – за 15 дней у него должен был быть день рождения. Герой защищал нашу страну на Авдеевском направлении.