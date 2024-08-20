О смерти Виталия сообщила заведующая кафедрой журналистики в ЧНУ имени Богдана Хмельницкого Татьяна Бондаренко. Виталий был выпускником этой кафедры.

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Виталий Таранушенко был талантливым медийщиком

Виталий окончил кафедру журналистики, рекламы и PR-технологий Черкасского национального университета имени Б. Хмельницкого. Он стал не только выдающимся профессионалом в сфере медиа, но и смелым защитником Украины.

По информации университета, свою карьеру журналист начал в районной газете "Светлый путь", а затем продолжил работать в черкасской телерадиокомпании "Рось".

После событий на Майдане боец решил стать на защиту Родины с оружием в руках и воевал в отряде "киборгов" – самых смелых защитников Донецкого аэропорта.

Всем преподавателям большой привет, я хоть был и плохим студентом, ну лучших лет, чем у меня были при студенчестве, быть и не могло. Еще раз спасибо, до встречи!!!

– писал Виталий в одном из своих последних сообщений.

На печальную весть отреагировали в Национальном союзе журналистов

В НСЖУ обнародовали историю жизни защитника и медийщика.

"Национальный союз журналистов Украины выражает искренние соболезнования родным и близким Виталия Таранушенко. Светлая память Герою!", – говорится в сообщении.

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