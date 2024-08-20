Про смерть Віталія повідомила завідувачка кафедри журналістики у ЧНУ імені Богдана Хмельницького Тетяна Бондаренко. Віталій був випускником цієї кафедри.

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Віталій Таранушенко був талановитим медійником

Віталій закінчив кафедру журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. Він став не лише видатним професіоналом у сфері медіа, а й сміливим захисником України.

За інформацією університету, свою кар'єру журналіст розпочав у районній газеті "Світлий шлях", а потім продовжив працювати у черкаській телерадіокомпанії "Рось".

Після подій на Майдані боєць вирішив стати на захист Батьківщини зі зброєю в руках та воював у загоні "кіборгів" – найсміливіших захисників Донецького аеропорту.

Усім викладачам великий привіт, я хоч був і поганим студентом, ну кращих років, ніж у мене були за студентства, бути і не могло. Ще раз дякую, до зустрічі!!!

– писав Віталій у одному зі своїх останніх повідомлень.

На сумну звістку відреагували у Національній спілці журналістів

У НСЖУ оприлюднили історію життя захисника та медійника.

"Національна спілка журналістів України висловлює щирі співчуття рідним і близьким Віталія Таранушенка. Світла памʼять Герою!", – говориться у повідомленні.

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