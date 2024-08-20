Про смерть Віталія повідомила завідувачка кафедри журналістики у ЧНУ імені Богдана Хмельницького Тетяна Бондаренко. Віталій був випускником цієї кафедри.
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Віталій Таранушенко був талановитим медійником
Віталій закінчив кафедру журналістики, реклами та PR-технологій Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького. Він став не лише видатним професіоналом у сфері медіа, а й сміливим захисником України.
За інформацією університету, свою кар'єру журналіст розпочав у районній газеті "Світлий шлях", а потім продовжив працювати у черкаській телерадіокомпанії "Рось".
Після подій на Майдані боєць вирішив стати на захист Батьківщини зі зброєю в руках та воював у загоні "кіборгів" – найсміливіших захисників Донецького аеропорту.
Усім викладачам великий привіт, я хоч був і поганим студентом, ну кращих років, ніж у мене були за студентства, бути і не могло. Ще раз дякую, до зустрічі!!!
– писав Віталій у одному зі своїх останніх повідомлень.
На сумну звістку відреагували у Національній спілці журналістів
У НСЖУ оприлюднили історію життя захисника та медійника.
"Національна спілка журналістів України висловлює щирі співчуття рідним і близьким Віталія Таранушенка. Світла памʼять Герою!", – говориться у повідомленні.
Трагічні втрати України у війні
- 15 квітня прийшла сумна звістка, що загинув Павло Петриченко. Боєць працював із Сергієм Притулою, був аеророзвідником, воював на Херсонському та Донецькому напрямках.
- 7 травня Україну сколихнула сумна звістка. На війні загинув один з наймолодших оборонців "Азовсталі" Назарій "Грінка" Гринцевич, якому був усього 21 рік.
- Під час виконання завдання на фронті 5 травня загинув госпітальєр Сергій Казнадій. Оборонцю було 45 років – за 15 днів у нього мав бути день народження. Герой боронив нашу країну на Авдіївському напрямку.