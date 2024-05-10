Броварской криминальный авторитет плевал в полицейского и угрожал ему: мужчину задержали
Источник:Национальная полиция Украины
В Броварах 8 мая произошел инцидент между мужчиной, который является известным местным криминальным авторитетом, и полицейским. Злоумышленник плевал в правоохранителя и угрожал ему.
Мужчину уже задержали правоохранители. Сейчас он находится за решеткой.
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Криминальный авторитет угрожал полицейским
В социальных сетях появилось видео, где мужчина дерзко угрожал правоохранителям. В частности, на кадрах можно услышать, как житель Броваров нецензурно выражается, после чего плюет в лицо одному из полицейских.
Затем между мужчинами произошла потасовка. В конце концов житель Броваров вообще угрожал правоохранителям пистолетом.
В Броварах произошла стычка между полицейским и криминальным авторитетом / Видео из соцсетей (18+)
В социальных сетях также пишут, что на кадрах был местный криминальный авторитет Виктор Журавель, также известный как "Вихо".Важно! Оперативную информацию о последних событиях в Украине вы можете найти в телеграме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!
Мужчину задержали правоохранители
В Национальной полиции Украины впоследствии рассказали, что мужчина, который в Броварах, бросался и угрожал оружием полицейским – задержан и находится за решеткой.
По данным следствия, вечером 8 мая нетрезвый 50-летний мужчина совершал хулиганство в заведении. Когда полицейские прибыли на вызов, он продолжил совершать хулиганские действия, стал бросаться на полицейских и в конце концов достал оружие и угрожал правоохранителям.
Фигурант – ранее судимый местный житель. Ему объявлены подозрения за хулиганство, угрозы убийством полицейскому и нанесение телесных повреждений полицейскому. По этим статьям Уголовного кодекса ему грозит до пяти лет лишения свободы,
– отметили правоохранители.
Полицейские задержали мужчину и изъяли у него оружие. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, ближайшее время суд изберет задержанному меру пресечения.
В Нацполиции также опубликовали кадры, как именно происходило задержание этого человека в Броварах.
Криминального авторитета в Броварах задержали полицейские / Видео Национальной полиции Украины
Нацполиция напоследок отметила, что ни одно нападение на полицейских и пренебрежительное отношение к правоохранителям не останется безнаказанным.