Участник боевых действий и кандидат военных наук: Кабмин назначил замминистра обороны
Источник:Министерство обороны Украины
В Министерстве обороны Украины продолжаются изменения. Сейчас главе ведомства Рустему Умерову назначают новых заместителей.
В Министерстве обороны выразили надежду, что опыт нового заместителя министра обороны поможет привести систему тылового обеспечения в соответствие с реальными требованиями современной войны. Кто стал заместителем Умерова – читайте на 24 Канале.
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В Умерова новый заместитель – кто это
Кабинет Министров Украины назначил Виталия Половенко замминистра обороны Украины.
В команде Минобороны полковник Половенко будет сфокусирован на вопросах тылового обеспечения,
– говорится в сообщении МО.
Что известно о Виталии Половенко
С 2019 года Половенко являлся начальником отдела тылового обеспечения логистики Национального университета обороны Украины. Мужчина является участником боевых действий и кандидатом военных наук.
Ранее Виталий Половенко был кандидатом на должность заместителя министра обороны Украины, поэтому 15 ноября в отношении его начали проверку, предусмотренную Законом Украины "Об очищении власти".
Что будет делать Половенко в министерстве
Приоритетными направлениями работы нового заместителя в Минобороны назвали следующие:
- разработка и внедрение новых стандартов в системе продовольственного обеспечения;
- усовершенствование системы вещевого обеспечения;
- своевременное и полное тыловое обеспечение воина на фронте.
Новые назначения от Кабмина
1 декабря Кабинет Министров провел кадровые перестановки. Кроме назначения Половенко заместителем министра обороны, назначили и главу Госспецсвязи, им стал Юрий Мироненко.