"Поехала на место удара, чтобы спасать людей": в результате обстрела Киева погибла 20-летняя активистка

Российский удар по Киеву 1 августа взял жизнь 20-летней Виталины Яровенко. Девушка прибыла на место обстрела, чтобы спасать людей, однако не пережила повторной атаки врага.

Об этой утрате сообщили на странице НУ "Киево-Могилянская академия". Виталина была студенткой 4-го курса образовательной программы "Психология", а также инструктором Военной подготовки Киево-Могилянской академии имени Петра Конашевича-Сагайдачного.

Что известно о Виталине Яровенко?

Как отметили на странице университета, девушка "была из тех людей, которые без колебаний приходят на помощь, учат не словами, а собственным примером и всегда выбирают быть там, где их помощь нужна больше всего".

Так произошло и в ночь на 1 августа. Виталина прибыла на место российской атаки, чтобы помочь людям. Однако спастись от повторного удара ей, к сожалению, не удалось.

Ее выбор в эту ночь был таким же, как и всю ее жизнь: быть рядом с теми, кому нужна помощь, несмотря ни на что,

– написали на странице Военной подготовки КМА.



Виталина "Фрау" проводила инструктаж по оказанию медицинской помощи / Фото: Военная подготовка КМА

О потере высказался также Сергей "Флэш" Бескрестнов. Он работал вместе с матерью Виталины. Девушка, как рассказал "Флэш", на протяжении всей войны помогала военным.

"Медицинская бригада Виталины попала под удар российской ракеты, когда оказывала медицинскую помощь пострадавшим", – написал Бескрестнов.

Он добавил, что мать девушки оставила просьбу: "отправить ублюдкам "подарки" с надписью "За Виталину".

Напомним, обстрел Киева 1 августа взял жизни 9 человек. Среди них – 22-летний полицейский Егор Терехин, который в момент ракетного удара бежал оказывать первую помощь пострадавшим. Егор всего год назад поступил на службу в полицию, чуть больше месяца назад начал патрулировать столицу.