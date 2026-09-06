Владимир Зеленский подчеркнул, что этот вопрос очень актуален для Украины. По его словам, важно, чтобы американская и европейская делегации могли остаться подольше, хотя бы на несколько дней или на неделю, сообщает 24 Канал.

О чем еще говорили на встрече?

Президент отметил, что сегодня реальность украинцев трудно назвать нормальной жизнью, ведь все мы зависим исключительно от одного человека, который начал эту войну и продолжает нас терроризировать. Такого не может быть в современном мире.

Но слов мало, нужно быть сильными. Мы действительно сильны, и это отмечают все, но пока без подробностей. Мы об этом поговорили с американской стороной, с европейской. Мы укрепили свои позиции на поле боя,

– сказал Владимир Зеленский.

Именно это сегодня дает нам возможность быть более уверенными в любом формате будущих дискуссий с американской стороной, а также с российской. Украина будет стараться делать все, чтобы трехсторонние встречи состоялись. Также возможен формат встреч совместно с европейскими партнерами.