Володимир Зеленський наголосив, що це питання дуже актуальним для України. За його словами, важливо, аби американська та європейська делегації могли залишитися на довше, хоча б на кілька днів або тиждень, передає 24 Канал.

Про що ще говорили на зустрічі?

Президент відзначив, що сьогодні реальність українців важко назвати нормальним життя, адже всі ми залежимо виключно від однієї людини, яка розпочала цю війну і продовжує нас тероризувати. Цього не може бути у сучасному світі.

Але слів замало, треба бути сильними. Ми дійсно, і це відмічають всі, але зараз без деталей. Ми про це поговорили з американською стороною, з європейською. Ми посилились на полі бою,

– сказав Володимир Зеленський.

Саме це сьогодні дає нам можливість нам бути більш впевненими у будь-якому форматі майбутніх дискусій з американською стороною, а також з російською. Україна намагатиметься робити все, щоб тристоронні зустрічі відбувалися. Також можливий формат зустрічей разом європейськими партнерами.