Виткофф и Кушнер привезут в Москву предложение о прекращении войны, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что отправляет Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву с конкретным предложением о прекращении войны. Американский лидер стремится добиться урегулирования конфликта.

Об этом он сообщил во время беседы с журналистами.

Что известно о визите переговорщиков в Москву?

Глава Белого дома подтвердил подготовку предстоящих дипломатических визитов в ответ на вопросы журналистов о новых инициативах Вашингтона.

Американский президент высоко оценил переговорные навыки своих представителей.

Я отправил Стива Виткоффа и Джареда Кушнера – двух замечательных переговорщиков. Они отлично справились со своей работой,

– отметил Трамп.

Несмотря на анонс конкретного плана по завершению российско-украинской войны, его суть остается нераскрытой. При этом лидер США упомянул свои прошлые достижения, подчеркнув, что уже остановил восемь вооруженных конфликтов, однако до сих пор не получил за это Нобелевскую премию мира.