Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что мир может стать ближе. На это повлияли трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией в Абу-Даби.

Так он ответил на вопрос журналистов о перспективах завершения российско-украинской войны.

Что Виткофф сказал о приближении мира?

Специальный представитель президента США Стив Виткофф выразил надежду, что после трехсторонних переговоров Украины, США и России в Абу-Даби мир стал ближе.

Напомним, 12 ноября спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву с официальным визитом. В первой половине дня они должны встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Главной темой переговоров должны стать итоги встречи делегаций Украины, США и России в Абу-Даби, которая состоялась накануне.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Виткофф и Кушнер могут повлиять на позицию Путина в отношении войны против Украины. По его словам, российский диктатор будет определять дальнейшие действия Москвы после того, как выслушает позицию американской стороны.

В то же время Лавров цинично подчеркнул, что Россия и впредь будет стремиться достичь целей так называемой "специальной военной операции", которые Путин сформулировал в июне 2023 года.

После переговоров с главой Кремля американские представители должны отправиться на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее по итогам встреч в ОАЭ участники выразили сдержанный оптимизм относительно темпов диалога. В частности, глава российской делегации Владимир Мединский отметил, что стороны "приблизились к миру".