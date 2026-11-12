Віткофф відповів, чи наблизився кінець війни в Україні

Так він відповів на запитання журналістів про перспективи завершення російсько-української війни.

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Що Віткофф сказав про наближення миру?

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф висловив сподівання, що після тристоронніх переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі мир став ближчим.

Нагадаємо, 12 листопада спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до Москви з офіційним візитом. У першій половині дня вони мають зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Головною темою переговорів мають стати результати зустрічі делегацій України, США та Росії в Абу-Дабі, яка відбулася напередодні.

Раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Віткофф і Кушнер можуть вплинути на позицію Путіна щодо війни проти України. За його словами, російський диктатор визначатиме подальші дії Москви після того, як почує позицію американської сторони.

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Водночас Лавров цинічно наголосив, що Росія й надалі прагнутиме досягти цілей так званої "спеціальної військової операції", які Путін сформулював у червні 2024 року.

Після переговорів із главою Кремля американські представники мають вирушити на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше за результатами зустрічей в ОАЕ учасники висловили стриманий оптимізм щодо темпів діалогу. Зокрема, глава російської делегації Володимир Мединський зазначив, що сторони "наблизилися до миру".