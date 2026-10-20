Стив Виткофф отправится в Санкт-Петербург, где предложит организовать встречу Путина с Зеленским, – Стере

Во вторник, 20 октября, в Норвегии состоялись переговоры между Украиной, США и европейскими странами. Уже на следующий день специальный представитель Дональда Трампа Стив Виткофф отправится в Санкт-Петербург.

Там он предложит Владимиру Путину встречу с Владимиром Зеленским. Об этом рассказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере во время пресс-конференции.

Каковы результаты переговоров?

Глава правительства Норвегии сообщил, что в среду, 21 ноября, американский делегат встретится с российским руководством. Представитель президента США поделится идеями и предложениями, которые обсуждали американцы и европейцы на встрече в Осло. Также он будет говорить о возможности встречи лидеров Украины и России.

Возможно, это откроет путь к встрече на уровне лидеров,

– заявил Стере.

Президент Финляндии Александр Стубб назвал переговоры между Зеленским и Виткоффом конструктивными. Во время выступления на совместной пресс-конференции вместе с украинским и норвежским лидерами Стубб заявил, что они нашли "элементы мира".

Во время выступления Владимир Зеленский отверг предположение, что Украина проигрывает войну с Россией. Однако он подчеркнул, что страна теряет людей.

И жаль, потому что наши дети... лишены полноценной жизни… Вот почему нам нужно как можно скорее закончить эту войну,

– сказал глава государства.

Он выразил надежду, что американцы и европейцы помогут в достижении этой цели. Президент рассказал, что одна из важных идей – организовать трехстороннюю встречу лидеров, чтобы решить все вопросы. Глава государства сказал, что завтра можно будет увидеть, что на это скажет Путин.

Президент добавил, что к переговорам сегодня присоединились советники по безопасности из европейских стран. Утром он провел "хороший разговор" с госсекретарем США Марко Рубио. Глава государства подчеркнул, что ценит готовность политика.

Украина хочет мира больше, чем кто-либо. Именно Россия начала эту войну. И решение продолжать убийства – это выбор России, и только России,

– заявил Зеленский.

Он отметил, что Киев сразу же поддержал американское предложение об "энергетическом перемирии". Но Москва продолжила наносить удары по украинской критической инфраструктуре. Глава государства рассказал, что украинская сторона предлагала различные варианты. Президент подчеркнул, что Украина готова не наносить удары по уязвимым объектам российского энергетического сектора, если страна-агрессор прекратит наносить удары по критической инфраструктуре.

Путин ответил "нет", но мы работаем над тем, чтобы найти решение,

– отметил украинский лидер.

Зеленский сказал, что у Украины и европейских партнеров есть четкие представления о том, как достичь мира. Киев хочет, чтобы американцы донесли эти идеи до Москвы.

Также он прокомментировал возможные трехсторонние переговоры между США, Россией и Китаем. Зеленский заявил, что нельзя решать вопросы Украины без нее. Напомним, что, комментируя гипотетическую встречу Трампа, Си Цзиньпина и Путина, в интервью итальянским СМИ украинский лидер заявил, что постепенный выход российского диктатора из изоляции уже состоялся.