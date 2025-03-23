В Киеве попрощались с первым премьером Украины Фокиным: как вспоминали политика коллеги
- В Киеве состоялось прощание с первым украинским премьер-министром Витольдом Фокиным, на которое пришли родные, друзья и коллеги, вспоминая его вклад в независимость Украины.
- Экс-премьеры Анатолий Кинах и Юрий Ехануров выразили уважение к Фокину, подчеркнув его роль в становлении государства и поддержке экономики во время сложных политических условий.
В Киеве 23 марта состоялось прощание с первым украинским премьер-министром Витольдом Фокиным. Политик умер несколькими днями ранее.
Провести в последний путь Витольда Фокина пришли родные и знакомые. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE".
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Как прошло прощание с Витольдом Фокиным
На церемонию прощания с первым премьер-министром Украины пришло много людей. Они приносили цветы и вспоминали щемящие моменты из жизни политика.
Там также показали фотографии из разных периодов жизни Витольда Фокина. В общем провести в последний путь политика пришли десятки людей – родные, друзья и коллеги.
Церемония прощания с Витольдом Фокиным в Киеве / Фото "Новости.LIVE"
Глава правительства Украины в 2001 – 2002 годах Анатолий Кинах рассказал журналистам, что Витольд Павлович – это целая эпоха. По словам политика, власть абсолютно не влияла на теплоту и уважение к людям со стороны Фокина.
Благодаря опыту, знаниям Витольда Павловича и чертам, которые у него оставались до последнего дня - он умел слушать, чувствовал людей, реальную ситуацию. Это дало нам возможность минимизировать даже те же такие непопулярные шаги, как купоны и тому подобное. Он сделал беспрецедентный вклад с мысли того, чтобы Украина стартовала как независимое государство,
– сказал Анатолий Кинах.
Витольда Фокина провели в последний путь / Видео "Новости.LIVE"
Премьер-министр Украины в 2005 – 2006 годах Юрий Ехануров отметил, что стоит уважать людей, которые в трудное время были у руля экономики страны и крепко ее держали. Ведь во времена, когда Фокин был премьером, была серьезная политическая борьба и влияние Верховной Рады на работу Кабмина.
Стоит отметить, что Витольд Фокин также занимал должность заместителя главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе после начала агрессии России в 2014 году.
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким Витольда Фокина, в связи со смертью первого премьер-министра Украины.