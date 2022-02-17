Витренко против НАПК: Верховный Суд постановил расторгнуть контракт с "Нафтогазом"
17 февраля 2022 , 12:43Читати новину українською
Источник:Единый реестр судебных решений
Верховный Суд постановил расторгнуть контракт с нынешним председателем правления "Нафтогаза" Юрием Витренко. Так, суд не согласился с решением двух предыдущих судей.
Соответствующее решение суда опубликовано 9 февраля 2022 года. То есть, суд удовлетворил жалобу НАПК.
Заметьте Будут давать объяснения: НАПК приглашает Витренко и еще 4 руководителей партий
Суд принял решение о расторжении контракта с Витренко
Верховный Суд постановил удовлетворить кассационную жалобу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции,
– говорится в сообщении.
Также суд восстановил действие предписания НАПК от 1 июля 2021 года о прекращении контракта с главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко.
Кроме того, в оценке Верховного суда говорится, что:
- предписание Национального агентства является обязательным для исполнения;
- о результатах выполнения распоряжения Национального агентства должностное лицо, которому оно адресовано, информирует НАПК в течение 10 рабочих дней со дня получения распоряжения;
- решение суда вступило в силу 2 февраля и обжалованию не подлежит.
Коротко о противостоянии между НАПК и Юрием Витренко
- В апреле 2021 года Юрия Витренко назначили главой "Нафтогаза". Решение принял Кабмин во время заседания общего собрания акционеров компании.
- 1 июля 2021 года НАПК направило предписание председателю наблюдательного совета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд. В документе требовали прекратить как незаконный контракт с председателем правления Юрием Витренко.
- Тогда в НАПК сообщили о нарушениях в работе бывшего заместителя министра энергетики Украины. В частности потому, что госслужащий в течение года не должен участвовать в руководстве организациями, на которые он мог влиять, будучи на посту.
- Сам Юрий Витренко сказал, что предписание НАПК противоречит закону. Именно поэтому он обратился к ОАСК, который 5 июля 2021 года остановил действие предписания НАПК.
Юрий Витренко говорит, что его увольняют из "Нафтогаза" – смотрите видео