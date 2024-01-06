Ранее Вивек Рамасвами заявил, что если он станет президентом США, то признает контроль России над захваченными территориями Украины. Он также пообещал заблокировать кандидатуру Украины в НАТО в обмен на выход страны-агрессорки по военному союзу с Китаем.

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Вывод США из НАТО

В октябре 2023 года один из претендентов на президентскую номинацию от Республиканской партии США Вивек Рамасвами заявил, что идея выхода США из НАТО "умна", но такое развитие событий он не поддержал.

Впрочем, в настоящее время Рамасвами непублично заявил, что, став президентом, он выведет США из НАТО. Однако у него почти нет шансов на победу из-за низкого рейтинга.

Отвечая на вопрос о его непубличных комментариях, спикер кампании кандидата в президенты Триша Маклафлин отказалась прямо комментировать, что тот будет делать в отношении Альянса, но не отрицала позицию Рамасвами.

Вовек серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не выполняют своих обязательств по военным инвестициям, и при необходимости пересмотрят нашу собственную поддержку. Он также считает, что экспансионизм НАТО после холодной войны неоправданно увеличил риск большого конфликта с Россией,

– рассказала спикер.

Рамасвами не единственный республиканский кандидат, который предвзято относится к НАТО.

Этот вопрос еще во время своего президентства поднимал и Дональд Трамп. Вероятно, лидер республиканцев попытается инициировать это, если победит на еще одних выборах.

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