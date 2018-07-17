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Телеканал новостей 24 Новости Смартфоны

Vivo готовит смартфон с рекордным количеством оперативной памяти

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Vivo готовит новый смартфон
Vivo готовит новый смартфон / gbtimes.com

Китайская компания Vivo, которая недавно представила свой флагман NEX с уникальной на то время технологией выдвижной селфи-камеры, готовит еще одно интересное устройство – смартфон с рекордной на рынке оперативной памятью под названием XPlay 7.

Об этом сообщает gizchina.com.

По слухам, новый смартфон Vivo получит 10 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флеш-памяти. Смартфон будет работать на топовом процессоре SoC Snapdragon 660. Он также получит встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев и тройную основную камеру.

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И вообще, XPlay 7 должен быть на ступень ниже, чем Nex, поэтому эксперты предполагают, что он будет стоить около 500 долларов (13 тысяч гривен).

Как сообщают инсайдеры, новинку представят уже в августе.

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Теги: Смартфоны Техно
Источник: 24 Канал
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