Военные учения, САУ и радары ПВО: Резников отчитался о результатах поездки во Францию

Недавно стало известно, что министр обороны Алексей Резников в рамках рабочего визита прибыл в Париж. Как следствие – у Украины уже есть хорошие новости относительно передачи САУ Caesar и обучения украинских бойцов.

Резников договорился о получении от Франции еще 12 дополнительных установок САУ Caesar. Кроме того, Франция отправит 150 своих военных в Польшу, где они будут учить украинских защитников.

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Результаты поездки Резникова

Министр отметил, что два дня в Париже были "интенсивные и продуктивные". Основной темой визита была защита воздушного пространства Украины.

Резников напомнил, что французские комплексы Crotale уже защищают наши мирные города и критическую инфраструктуру, сохраняют жизнь наших людей. Поэтому на переговорах министр провел консультации по расширению этого компонента, созданию запаса ракет и т.д.

Благодаря механизму специального фонда, соглашение о котором мы подписали в октябре 2022 года на полях встречи в формате "Рамштайн", Франция обеспечит финансирование и передачу 12 САУ CAESAR. Эти артсистемы очень эффективно проявили себя на поле боя,

– рассказал Резников.

Он также сообщил, что Украина заключила меморандум с компанией Thales о поставке двух радаров GM-200, которые существенно повысят способности ВСУ. В частности, они помогут лучше обнаруживать воздушные цели: крылатые и баллистические ракеты, а также дроны разных типов.

Министр обороны посетил Францию / Фото из фейсбука Резникова

Кроме этого, по словам Резникова, Франция обеспечит подготовку более 6500 украинских воинов В частности, 2000 получат профессиональную подготовку на территории Франции и Польши.

Министр ознакомил французских коллег с ситуацией в сфере безопасности, поэтому рассчитывает на помощь в виде боеприпасов.

В заключение Резников посетил украинских воинов, которые проходят реабилитацию во Франции. Министр поблагодарил их за службу, ведь именно они сегодня являются щитом Европы на востоке.

Резников подытожил, что в результате поездки сделаны очередные шаги для укрепления украинской армии, следовательно – очередные шаги к нашей победе.

Британское информационное агентство Reuters накануне поездки утверждало, что Резников летит во Францию, чтобы договориться о поставках истребителей F-16. Ведь президент Франции Эммануэль Макрон 29 января заявил, что тема самолетов не табуирована. Он сказал, что решение будет принято при условии, что техника не будет использоваться для ударов по территории России.

Все надежды исчезли после того, как журналисты AFP сообщили, что Байден против того, чтобы США поставляли Украине истребители F-16. К слову, ранее в Пентагоне не исключали поставки самолетов F-16 для Украины в будущем – как, в конце концов, и любых других видов вооружений. Но говорили, что если до этого дойдет, то речь пойдет скорее о более длительной перспективе – из-за сложностей управления, обучения и т.д.

Однако Алексей Резников в этом вопросе достаточно оптимистичен. В ходе визита во Францию он заявил, что считает "нет" от США – отказом по состоянию на сегодняшний день. Министр надеется, что в конечном итоге эта позиция изменится, как было с другими видами вооружений.