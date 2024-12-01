Новый президент Евросовета прибыл в Киев: основные заявления Зеленского и Кошты

В Киеве состоялась пресс-конференция новоизбранного президента Европейского совета Антониу Кошты и президента Владимира Зеленского. Там прозвучали важные заявления о вступлении Украины в НАТО и введении войск союзников на территорию нашего государства. Также есть интересные новости о замороженных российских активах.

Как рассказала журналистка 24 Канала Яна Богославская, Антониу Кошта в свой первый день на посту прибыл именно в Украину. Вместе с ним визит совершили высокая представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас и новоназначенный комиссар по вопросам расширения Европейского Союза Марта Кос.

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Сможет ли Украина использовать замороженные российские активы

Антониу Кошта подтвердил, что Европейский Союз продолжит предоставлять Украине экономическую, военную и гуманитарную помощь. В частности там выделят 4,2 миллиарда евро для бюджета нашего государства до конца года. Также Украина сможет использовать замороженные российские активы даже для военных нужд.

В дополнение к этому, начиная со следующего месяца, мы в течение следующего года будем предоставлять 1,5 миллиарда евро помощи от замороженных российских активов. Они могут быть использованы для военных целей,

– подчеркнул Кошта.

Украина сможет использовать именно "тело" замороженных российских активов, а не доходы от них, как это было согласовано ранее.

Есть ли прогресс по вступлению Украины в ЕС и НАТО

На пресс-конференции обсуждали тему интеграции нашего государства в Европейский Союз. Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина будет усиленно работать, чтобы в течение следующего года продвинуться в переговорах с ЕС.

За декабрь и в следующем году мы должны сделать как можно больше, чтобы продвинуться в переговорах с ЕС. Это абсолютно реально. Хотелось бы открыть первые два переговорных кластера уже в начале следующего года. А остальные переговорные кластеры – в течение года. Абсолютно реально постепенно интегрировать Украину во внутренний рынок ЕС параллельно с переговорным процессом,

– отметил Зеленский.

Не менее важный вопрос – приглашение Украины в НАТО. Оно чрезвычайно важно для выживания нашего государства. 3-4 декабря состоится встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Украина хотела бы там получить рекомендацию о приглашении нашего государства. Но пока с этим сложно. К сожалению, ни Соединенные Штаты, ни Германия не настроены делать такой шаг в отношении Украины.

Зеленский подчеркнул, что не может быть приглашения лишь части территории Украины в НАТО. Наше государство никогда не откажется от временно оккупированных территорий.

Не может быть приглашения НАТО только части территорий Украины. Это – автоматическое признание, что другие территории – неукраинские. Украина никогда на это не пойдет. Если приглашение, то полностью всех территорий. Но мы понимаем, что 5 поправка не может действовать во время войны на всей территории Украины, потому что страны НАТО против рисков привлечения их в войну,

– сказал Зеленский.

Что известно о 15 пакете санкций от ЕС

Евросоюз разрабатывает уже 15 пакет санкций против России. Он будет направлен на то, чтобы усилить предыдущие санкции. Ведь Россия и ее союзники до сих пор имеют возможность получать запчасти для своего оружия из западных стран. Конечно, все покупают через третьи страны.

Мы осведомлены об этих серьезных проблемах. Они хорошо идентифицированы. Хочу уточнить, что европейские компании не продают компоненты в Россию. Они покупают их через третьи страны,

– отметил Кошта.

Добавим, Владимир Зеленский также предположил, возможно ли введение западных войск в Украину.