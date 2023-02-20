Такое мнение 24 Каналу высказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США в 2015 – 2019 годах, глава Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый. По его словам, существует точка зрения, что о поездке Байдена официально не объявили ранее, поскольку опасались провокаций со стороны России.

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Однако, по мнению дипломата, провокации – это типичное поведение Москвы, которое не зависит от того, приехал бы Байден в Украину или нет.

ИПСО перед приездом Байдена

Чалый рассказал, что в последние дни в соцсетях и медиа начали активно обсуждать то, что Россия готовит новую атаку на Украину.

"Разгоняли информацию о массированном авианалете Киев. Думаю, что это был один из элементов ИПСО, которая также была связана с запланированным приездом Байдена в Украину", – отметил дипломат.

Стрим Ирины Узловой и Валерия Чалого: смотрите видео

США предупредили Россию о визите Байдена в Киев

Глава Украинского кризисного медиацентра убежден, что США были готовы к любым провокациям со стороны России. Более того, Вашингтон сам предупредил Кремль о том, что Байден едет в Украину.

Валерий Чалый Экс-посол Украины в США, глава Украинского кризисного медиацентра Точно есть линии связи между россиянами и американцами по поводу военных вопросов. В частности, есть специальная линия по ядерным угрозам и предупреждениям. Я думаю, что США могли использовать эту линию для того, чтобы указать России на недопустимость любых шагов, которые создадут опасную ситуацию.

Он добавил, что сейчас российская пропаганда оправдывает бездействие Кремля во время визита Байдена тем, что это, мол, Владимир Путин разрешил президенту США приехать в Украину.

"Но на самом деле просто Москве озвучили такие аргументы, что россияне вынуждены были их учитывать", – отметил дипломат.

В ближайшие дни Россия может готовить "месть"

Экс-посол Украины в США добавил, что американскому лидеру обеспечили в Украине надлежащий уровень защиты. И здесь немаловажную роль сыграли также действия украинских военных, которые показали себя на высоком уровне.

Однако гораздо более опасной ситуация для Украины становится сейчас – уже после визита Байдена. Ведь в России вспыхнуло разочарование и ярость из-за собственного провала, связанного с приездом в Киев президента США.

Сейчас наши враги обсуждают, как сбить эту волну успешности визита президента США и всех связанных с ним событий. Они сейчас думают, что делать. И им может прийти в голову все что угодно,

– сказал Чалый.

Дипломат считает, что в ближайшие дни Россия продемонстрирует определенную своеобразную "месть" за визит Байдена в Украину.

"Нужно готовиться к разным сценариям. Следующие дни очень важны, и для нас точно что-нибудь приготовили. Надо быть уверенными, но внимательными", – подчеркнул Чалый.

Визит Байдена в Киев: коротко