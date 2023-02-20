Таку думку 24 Каналу висловив Надзвичайний і Повноважний посол України у США у 2015 – 2019 роках, голова Українського кризового медіацентру Валерій Чалий. За його словами, існує точка зору, що про поїздку Байдена офіційно не оголосили раніше, оскільки остерігалися провокацій з боку Росії.

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Однак, на думку дипломата, провокації – це типова поведінка Москви, яка не залежить від того, чи приїхав би Байден в Україну, чи ні.

ІПСО перед приїздом Байдена

Чалий розповів, що протягом останніх днів у соцмережах та медіа почали активно обговорювати те, що Росія готує нову атаку на Україну.

"Розганяли інформацію про масований авіаналіт Київ. Думаю, що це був один з елементів ІПСО, яка також була пов'язана з запланованим приїздом Байдена в Україну", – зазначив дипломат.

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США попередили Росію про візит Байдена до Києва

Голова Українського кризового медіацентру переконаний, що США були готові до будь-яких провокацій з боку Росії. Ба більше, Вашингтон сам попередив Кремль про те, що Байден їде до України.

Валерій Чалий Експосол України у США, голова Українського кризового медіацентру Точно є лінії зв'язку між росіянами та американцями з приводу військових питань. Зокрема, є спеціальна лінія з питань ядерних загроз і попереджень. Я думаю, що США могли використати цю лінію для того, щоб вказати Росії на неприпустимість будь-яких кроків, які створять небезпечну ситуацію.

Він додав, що зараз російська пропаганда виправдовує бездіяльність Кремля під час візиту Байдена тим, що це, мовляв, Владімір Путін дозволив президенту США приїхати до України.

"Але насправді просто Москві озвучили такі аргументи, що росіяни змушені були їх враховувати", – зазначив дипломат.

Найближчими днями Росія може готувати "помсту"

Експосол України у США додав, що американському лідеру забезпечили в Україні належний рівень захисту. І тут важливу роль зіграли також дії українських військових, які показали себе на високому рівні.

Однак набагато небезпечнішою ситуація для України стає зараз – вже після візиту Байдена. Адже у Росії спалахнуло розчарування та лють через власний провал, пов'язаний з приїздом до Києва президента США.

Зараз наші вороги обговорюють, як збити оцю хвилю успішності візиту президента США і всіх подій, які з ним пов'язані. Вони зараз думають, що робити. І їм може спасти на думку все, що завгодно,

– сказав Чалий.

Дипломат вважає, що найближчими днями Росія продемонструє певну своєрідну "помсту" за візит Байдена до України.

"Потрібно готуватися до різних сценаріїв. Наступні дні дуже важливі, і для нас точно щось приготували. Треба бути впевненими, але уважними", – наголосив Чалий.

Візит Байдена до Києва: коротко