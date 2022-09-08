Речь идет о подготовке к зиме, – политолог предположил, почему Блинкен приехал в Украину

Неожиданный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Украину должен решить ряд задач. Стороны могут согласовать свои публичные позиции и продолжить диалог о будущем сотрудничестве.

Киев должен использовать визит Блинкена не только для обсуждения войны, но и для решения экономических проблем. Об этом 24 каналу рассказал политолог Владимир Фесенко.

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Армия и экономика

Эксперт отметил, что главная цель визита остается неизменной – помощь Украине в противостоянии российской агрессии.

Что касается военной помощи, то все происходит в текущем режиме, хотя здесь много нюансов, поскольку Украине нужно гораздо больше, чем она получает. Сейчас следует сконцентрироваться на наступательном вооружении и дополнительных военных ресурсах. Это будет предметом обсуждения,

– объяснил аналитик.

По его мнению, кроме военных вопросов, украинские власти будут просить об экономической помощи.

"Необходима не просто экономическая и финансовая помощь и деньги. Речь идет о подготовке к зиме и в частности – поставках газа. По минимуму мы закачали в наши подземные газохранилища, но нам нужен физический объем газа. Я думаю, что как раз с Блинкеном могут обсудить поставки объемов сжиженного газа для Украины, и как это профинансировать", – добавил Фесенко.

Он считает, что это вариант для "подстрахования", потому что зима для Украины "будет сложной".

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Политические вопросы

Фесенко отметил, что на сегодняшний день политические вопросы будут второстепенными во время визита госсекретаря в Киев.

Есть чисто политические вопросы – касающиеся координации общих позиций или преодоления разногласий. В последние дни возникли дискуссии о признании россии государством-спонсором терроризма. Американцы пока не торопятся с таким решением. Я думаю, что здесь есть как тактические и стратегические соображения,

– рассказал обозреватель.

По его мнению, сторонам нужно сбалансировать подходы, чтобы не было публичных противоречий.

"Чтобы в Украине не возникало подозрений, что нам изменяют и не помогают. Такие эмоции бывают. Здесь нужна согласованная публичная позиция. Есть также и другие вопросы, такие как регулирование визового режима для россиян и подобное", – резюмировал эксперт.

Визит Блинкена в Украину: что известно

8 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с необъявленным визитом в Киев.

Спикер ОП Сергей Никифоров заявил "Суспільному", что планируется встреча Блинкена и президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, Блинкен должен объявить новый пакет помощи на сумму более двух миллиардов долларов для Украины и других европейских стран, которым "потенциально может угрожать россия в будущем".

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