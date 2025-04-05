Лаврова оскорбляет то, что со Штатами договаривалось лицо, которое не имеет никакого отношения к МИД России. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Владимир Фесенко.

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"Появляется новый спецпереговорщик, который никакого отношения к МИД России не имеет. Это болезненно бьет по ощущению самого Лаврова, его интересах. Тем более, что он сам работал с США. Он считает себя специалистом по Штатам. Также есть Юрий Ушаков – помощник президента России, который тоже занимался американским вопросом. А здесь роли поменялись", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Как сообщали российские СМИ, сначала на переговоры в Саудовскую Аравию должны были лететь только глава МИД Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков. Впоследствии в состав делегации добавили Кирилла Дмитриева, но не предупредили об этом Лаврова. Поэтому министр иностранных дел России истерил и даже отказался давать Дмитриеву стул в переговорной, чем очень удивил американцев.

Дмитриев выдает желаемое за действительное

Владимир Фесенко отметил, что можно будет понять, состоялся ли прогресс в вопросе о прекращении огня, если состоятся новые переговоры не только между США и Россией, но и с Украиной. Также новым этапом могло бы быть прекращение огня в воздухе. Это можно было бы считать прогрессом.

После встречи в Вашингтоне Кирилл Дмитриев наговорил очень много тезисов. В частности, он упомянул о возможности восстановления прямого авиасообщения между Россией и США. По его словам, работа якобы продолжается.

Кроме того, он заявил, что якобы "видит большое желание американских компаний" вернуться на российский рынок. Однако на самом деле бизнесы из США точно не будут спешить этого делать.

Возможно, некоторые американские фирмы захотят возвращаться в Россию. Но уже есть много публикаций в деловых изданиях, западных СМИ о том, что крупные американские компании не рвутся в Россию. Потому что был негативный опыт,

– сказал политолог.

По его словам, Дмитриев выдает желаемое за действительное. Он сейчас пытается построить коммуникацию с Вашингтоном, что работает на его собственные интересы. Он будет продвигать бизнес-проекты. О прекращении огня должны договариваться совсем другие лица.