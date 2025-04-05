Лаврова ображає те, що зі Штатами домовлялась особа, яка не має жодного відношення до МЗС Росії. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Володимир Фесенко.

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"З'являється новий спецпереговорник, який жодного відношення до МЗС Росії не має. Це болісно б'є по відчуттю самого Лаврова, його інтересах. Тим більше, що він сам працював зі США. Він вважає себе фахівцем по Штатах. Також є Юрій Ушаков – помічник президента Росії, який теж займався американським питанням. А тут ролі змінилися", – підкреслив він.

Зверніть увагу! Як повідомляли російські ЗМІ, спочатку на переговори у Саудівську Аравію мали летіти лише глава МЗС Сергєй Лавров та помічник Путіна Юрій Ушаков. Згодом до складу делегації додали Кирила Дмитрієва, але не попередили про це Лаврова. Тому міністр закордонних справ Росії істерив та навіть відмовився давати Дмитрієву стілець у переговорній, чим дуже здивував американців.

Дмитрієв видає бажане за дійсне

Володимир Фесенко зазначив, що можна буде зрозуміти, чи відбувся прогрес у питанні щодо припинення вогню, якщо відбудуться нові переговори не тільки між США та Росією, а й з Україною. Також новим етапом могло б бути припинення вогню у повітрі. Це можна було б вважати прогресом.

Після зустрічі у Вашингтоні Кирило Дмитрієв наговорив дуже багато тез. Зокрема, він згадав про можливість відновлення прямого авіасполучення між Росією та США. За його словами, робота нібито триває.

Крім того, він заявив, що буцімто "бачить велике бажання американських компаній" повернутися на російський ринок. Однак насправді бізнеси зі США точно не поспішатимуть цього робити.

Можливо, деякі американські фірми захочуть повертатися у Росію. Але вже є багато публікацій у ділових виданнях, західних ЗМІ про те, що великі американські компанії не рвуться до Росії. Тому що був негативний досвід,

– сказав політолог.

За його словами, Дмитрієв видає бажане за дійсне. Він зараз намагається побудувати комунікацію з Вашингтоном, що працює на його власні інтереси. Він буде просувати бізнес-проєкти. Про припинення вогню мають домовлятися зовсім інші особи.