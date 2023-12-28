Украина имела другой уровень поддержки в Польше. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, вспомнив, как президент Анджей Дуда ездил по разным европейским странам и убеждал их лидеров поддерживать наше государство.

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Какова цель визита премьера Польши

"Дональд Туск является отличным дипломатом и профессионалом своего дела. Он расставляет правильные акценты и не хочет фокусироваться только на вопросе границы, потому что есть другие глобальные интересы. Например, по поставкам оружия, евроинтеграции Украины", – рассказал Борис Тизенгаузен.

В ходе встречи украинской стороне придется обсудить как положительные, так и отрицательные моменты. Также нужно будет восстанавливать уровень доверия, который существовал в начале полномасштабной войны. Ведь после выборов в Польше, зерновых проблем, протеста перевозчиков многое изменилось.

Справочно! Польские перевозчики 6 ноября 2023 заблокировали пункты пропуска с Украиной. Они требовали отмены так называемого "транзитного безвиза" для украинских водителей. За время блокады границы образовались очереди из тысячи грузовиков, зафиксирована смерть 3 украинских водителей, а ущерб, который понесло наше государство, оценивают в 1 млрд евро.

"Есть проблема из-за того, что Украина пользуется льготами, нанося косвенный ущерб польским перевозчикам. Этот вопрос также нужно уладить", – добавил политтехнолог.

Позиция Туска в отношении Украины