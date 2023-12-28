Украина имела другой уровень поддержки в Польше. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, вспомнив, как президент Анджей Дуда ездил по разным европейским странам и убеждал их лидеров поддерживать наше государство.
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Какова цель визита премьера Польши
"Дональд Туск является отличным дипломатом и профессионалом своего дела. Он расставляет правильные акценты и не хочет фокусироваться только на вопросе границы, потому что есть другие глобальные интересы. Например, по поставкам оружия, евроинтеграции Украины", – рассказал Борис Тизенгаузен.
В ходе встречи украинской стороне придется обсудить как положительные, так и отрицательные моменты. Также нужно будет восстанавливать уровень доверия, который существовал в начале полномасштабной войны. Ведь после выборов в Польше, зерновых проблем, протеста перевозчиков многое изменилось.
"Есть проблема из-за того, что Украина пользуется льготами, нанося косвенный ущерб польским перевозчикам. Этот вопрос также нужно уладить", – добавил политтехнолог.
Позиция Туска в отношении Украины
- Премьер-министр Польши Дональд Туск готовится посетить Украину. Еще не известно, когда состоится визит, впрочем, Туск отметил, что ему "немного стыдно" говорить о блокаде границы, учитывая ситуацию, в которой находится Украина. Протесты на границе он назвал драматическими, но заметил, что будет просить протестующих прекратить блокировку из-за того, что Россия ведет войну против Украины.
- Ранее во время саммита ЕС – Западные Балканы 14 декабря Туск прокомментировал встречу с Владимиром Зеленским. Он сказал, что "когда друзья приглашают, я должен там быть". Взаимоотношения с украинским президентом он охарактеризовал как дружеские.
- В своей инаугурационной речи Дональд Туск также упомянул об Украине. Он подчеркнул единство и заявил, что задачей правительства станет "громко и решительно требовать от всего западного сообщества полной помощи Украине в этой войне". Политик добавил, что будет делать это с первого дня в новой должности.