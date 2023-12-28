Україна донедавна мала інший рівень підтримки у Польщі. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, згадавши, як президент Анджей Дуда їздив різними європейськими країнами та переконував їхніх лідерів підтримувати нашу державу.

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Яка мета візиту прем'єра Польщі

"Дональд Туск є чудовим дипломатом і професіоналом своєї справи. Він розставляє правильні акценти та не хоче фокусуватися лише на питанні кордону, бо є інші глобальні інтереси. Наприклад, щодо постачання зброї, євроінтеграції України", – розповів Борис Тизенгаузен.

Під час зустрічі українській стороні доведеться обговорити як позитивні, так і негативні моменти. Також треба буде відновлювати рівень довіри, який існував на початку повномасштабної війни. Адже після виборів у Польщі, зернових проблем, протесту перевізників багато чого змінилося.

Довідково! Польські перевізники 6 листопада 2023 року заблокували пункти пропуску з Україною. Вони вимагали скасування так званого "транзитного безвізу" для українських водіїв. За час блокади кордону утворилися черги з тисячі вантажівок, зафіксовано смерть 3 українських водіїв, а збитки, яких зазнала наша держава, оцінюють в 1 мільярд євро.

"Є проблема через те, що Україна користується пільгами, завдаючи непряму шкоду польським перевізникам. Це питання також треба владнати", – додав політтехнолог.

Позиція Туска щодо України