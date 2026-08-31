Это только начало, – Федоров озвучил итоги визита в США

Бывший министр обороны Украины Федоров посетил США. По итогам встреч он уже объявил о новых проектах.

О подробностях визита в Вашингтон Федоров рассказал 31 августа в своем телеграм-канале.

Что Федоров сказал о поездке в США

Федоров написал, что Украина уже построила одно из самых удобных цифровых государств в мире.

Наша следующая задача – использовать этот опыт для запуска нового поколения технологических и инновационных проектов, привлекая международную экспертизу, партнеров и инвестиции,

– заявил он.

Экс-министр добавил, что в Вашингтоне он провел встречу с американским дипломатом и экспертом Уильямом Тейлором, который много лет работает с Украиной. В прошлом он был послом США в Украине, а сейчас – член правления Фонда "Восточная Европа".

"Уильям глубоко понимает украинский контекст и продолжает работать над инициативами, способствующими развитию нашей страны. Мы говорили о цифровой трансформации, искусственном интеллекте и инновациях", – отметил Федоров.

Стороны также отдельно обсудили, что нужно Украине, чтобы остановить Россию.

"Один из ключевых факторов – единство государства, граждан, армии и частного сектора вокруг общей цели", – написал экс-министр.

Он отметил, что за последние годы была создана "Действие", запущена "Мечта" и десятки других цифровых продуктов.

Сейчас другие страны изучают украинский опыт цифровой трансформации, а эти решения становятся примером того, как технологии могут преобразовывать государство даже во время войны.

Для нашей команды это лишь начало гораздо более масштабной международной работы. Впереди десятки новых партнерств и проектов – все они направлены на укрепление Украины,

– анонсировал Федоров.

Напомним, что недавно стало известно о назначении Федорова советником итальянского министра обороны Гвидо Кроцетто. Также экс-чиновник хочет стать советником министров обороны во Франции и США.