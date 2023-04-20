Дипломатическое прощальное турне: что значит для Украины визит генсека НАТО в Киев
В Киев 20 апреля прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Это его первый визит в Украину с 24 февраля 2022 года.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, сейчас обсуждение вопроса вступления Украины в НАТО не будет.
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Когда Украина станет членом НАТО
Андрей Вигиринский объяснил, что инструментарий и полномочия Йенса Столтенберга – это организация работы и деятельности Североатлантического альянса.
В вопросах, касающихся непосредственной коммуникации его и президента Украины, можно говорить о том, что стороны поделятся своей точкой зрения относительно возможной интеграции Украины в Североатлантический альянс после завершения войны,
– заметил он.
Йенс Столтенберг завершает свою каденцию во главе Североатлантического альянса и планирует сменить место работы.
"Для него это фактически дипломатическое прощальное турне в рамках тех стран, с которыми НАТО коммуникирует, сотрудничает и имеет определенные форматы политического взаимодействия", – отметил политолог.
По его словам, в рамках символического обсуждения на пресс-конференции будет звучать мнение о присоединении Украины к НАТО.
Почему решение о вступлении в НАТО затягивается
Андрей Вигиринский рассказал, что вести практический диалог о вступлении Украины в НАТО пока нецелесообразно.
"Война в Украине, учитывая даже прогнозы представителей НАТО, переходит в стадию затяжной", - пояснил он.
По его словам, пока война продолжается, интеграция Украины в Североатлантический альянс означает столкновение НАТО с Россией. Этой страны-члены альянса пытаются избежать.
Говорить о вступлении Украины в НАТО можно будет после завершения войны, восстановления территориальной целостности страны и отсутствия территориальных претензий со стороны России.
НАТО не хочет слабеть
Политолог подчеркнул, что сотрудничество между Украиной и НАТО по вопросам обучения и обмена опытом военнослужащих возможно без участия страны в Североатлантическом альянсе.
"Украина в рамках миротворческих миссий или соответствующих миссий гуманитарного характера в рамках ООН принимает участие в них своими военнослужащими без участия Североатлантического альянса", – добавил Вигиринский.
По его мнению, в условиях экономической несостоятельности у Украины нет сил обеспечить оборонную способность страны собственными изделиями ВПК.
Для того чтобы экономически восстановить свою состоятельность и оплачивать даже ВСУ по завершению войны на территории Украины, нужна финансовая состоятельность и экономическая мощь,
– заметил политолог.
По его словам, страна должна быть усилившей альянс, а не ослабит его.
"Швеция и Финляндия принадлежат странам с наиболее мощными Вооруженными силами на территории континентальной Европы. Они усиливают Североатлантический альянс", - пояснил он.
Экономически нестабильная страна потянет НАТО ко дну.
НАТО: последние новости
- Как отмечают в издании FT, поездку Йенса Столтенберга в Украину заранее не анонсировали. Это сделали из соображений безопасности.
- Финляндия 4 апреля стала членом НАТО. В тот же день генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил всех, что Украина его пополнит.
- Напомним, что 30 сентября 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО по ускоренной процедуре.