Война России против Украины продолжается. Враг продолжает наступление на Востоке и наносит ракетные удары по украинским городам. Воины ВСУ держат оборону и увеличивают огромные потери врага.

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Дайджест 64-го дня войны

Генштаб ВСУ собрал главные события суток 28 апреля. Визит генсека ООН и премьера Болгарии, разбомбленный комбинат в Николаевской области, уничтожение боеприпасов оккупантов – смотрите сборник главных событий дня от ВСУ.

Видеодайджест 64-го дня войны:

Война России против Украины

США поддержали ленд-лиз для Украины, мы можем рассчитывать на новые поставки. В зоне ООС ВСУ отбили 9 атак врага , а Харьков подвергся новым атакам россиян.

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