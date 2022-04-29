Війна Росії проти України триває. Ворог продовжує наступ на Сході та завдає ракетних ударів по українських містах. Воїни ЗСУ тримають оборону та поповнють величезні втрати ворога.

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Дайджест 64-го дня війни

Генштаб ЗСУ зібрав головні події доби 28 квітня. Візит генсека ООН та премє'ра Болгарії, розбомблений комбінат на Миколаївщині, знищення боєприпасів окупантів – дивіться збірку головних подій дня від ЗСУ.

Відеодайджест 64-го дня війни:

Війна Росії проти України

США підтримали ленд-ліз для України, ми можемо розраховувати на нові постачання. У зоні ООС ЗСУ відбили 9 атак ворога, а Харків зазнав нових атак росіян.

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