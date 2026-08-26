Об этом 24 Канал рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, отметив, что самолет, на котором он прилетел, не является гражданским. Это большой транспортный корабль, способный перевозить 85 тонн груза.

Что на самом деле могло стоять за полетом главы ЦРУ

Полковник ВСУ в запасе пояснил, что если такой самолет летит в Москву, то, вероятно, он что-то привозил или забирал. Возможно, везли разведывательное оборудование или меняли серьезные серверы. Если это был именно визит руководителя ЦРУ, то полет такого самолета выглядит логичным только в случае большого груза или специфической миссии.

В контексте этого визита не стоит забывать, что на Ближнем Востоке у США есть большие проблемы. Трамп фактически проиграл в войне против Ирана.

Но я не думаю, что через Москву пытались решить иранский вопрос. Иранский режим сейчас очень силен, он фактически взял под контроль все государственное управление, и американцам оттуда придется уходить,

– добавил Роман Свитан.

В регионе уже сложился новый союз между Саудовской Аравией, Пакистаном и Турцией, и США там все меньше нужны. Вероятно, американцам придется уйти оттуда, как когда-то из Афганистана.

Подробности визита главы ЦРУ в Москву: смотрите видео

Скорее всего, главная причина визита Джона Ретклиффа в Москву – активность российского флота на Балтике. Там в последнее время очень серьезная ситуация. Натовцам даже приходилось проводить противолодочную операцию в районе Калининграда. Они серьезно работали там в закрытом режиме.

И именно после этих событий из Риги прилетел самолет в Москву. Это могло быть предупреждением: еще одно подводное судно зацепит энергокабель или произойдет новая провокация на Балтике – и последствия будут жесткими,

– подчеркнул Роман Свитан.

Интересно, что на такой разговор хватит 10 минут в центре Москвы. Прилететь, предупредить и улететь обратно. Именно активность россиян в Балтике, скорее всего, стала ключевой причиной визита американского чиновника.

Отметим, что в России подтвердили визит. Пресс-секретарь Путина сообщил о "взаимодействии на уровне силовых структур". Других подробностей он не предоставил. Также известно, что переговоров с главой Кремля не было, их не планируют и в будущем.