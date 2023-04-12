От мелких пакостей до большого саботажа: Россия имеет большую выгоду от "недружественной" Венгрии
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 11 апреля посетил Россию с официальным визитом. Цель его поездки – решение вопроса поставки газа и нефти.
Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Украине не нужно отвергать Венгрию даже из-за пророссийской политики.
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Россия слабеет
Борис Тизенгаузен отметил, что Венгрия внесена в список недружественных стран, потому что вынужденно присоединилась к европейским санкциям против России.
По его мнению, есть европейские страны, отказавшиеся полностью от российских энергоносителей и нормально себя чувствующие.
Есть страны, которые сидят на этом шпагате, делают пророссийские заявления, относят себя к российской семье, катаются к Путину попросить очередную скидку, но все равно возвращаются назад и хотят жить, получать деньги от ЕС,
– объяснил он.
Политтехнолог признался, что радуется ослаблению влияния России, вызванному усилением санкций Запада против страны-агрессорки. Это ощущается и в политике других стран.
Борис Тизенгаузен рассказал, какое значение имеет Венгрия в контексте отношений с Россией: смотрите видео
Значение поддержки Венгрии
Борис Тизенгаузен обратил внимание, что Венгрия периодически саботирует против принятия санкционных пакетов против России. Проявляет она это по-разному.
"От мелких пакостей, чтобы исключить патриарха Кирилла из санкционного списка или российских олигархов в большой саботаж десятого или одиннадцатого пакета", – пояснил он.
К тому же, вероятно, есть еще причины тесных связей Венгрии и России.
Или там какой-то компромат очень жесткий на кого-то есть или просто дешевые энергоресурсы дают возможность покупать фактически электорат свой собственный в стране?
– поинтересовался политтехнолог.
По его мнению, Украине в любом случае еще придется разговаривать с Венгрией.
"Это наши соседи. Они также будут принимать решения по поводу того, пойдем мы в ЕС или нет", – пояснил он.
Тизенгаузен подчеркнул, что Украина может полностью заменить Россию в дружбе с Венгрией. Впрочем, для этого придется решать проблемы, например вопрос языка закарпатских венгров. В противном случае неприятности будут удваиваться.
Политика Петера Сийярто: что известно
- Петер Сийярто прибыл в Россию 11 апреля для решения энергетических проблем. Он запугивает "холодной зимой" и ссылаясь на решение венгерского правительства, заявил о намерениях покупать газ и нефть именно у России.
- Ранее Сийярто выступал за прекращение огня и отстаивал мнение о необходимости провенции переговоров с Россией. Он пытался объяснить, что страна-агрессорка не должна оставлять за собой захваченные территории.
- Напомним, что Венгрия не поддержала вступление Украины в ЕС. Одной из причин стал образовательный процесс на западных территориях.