От мелких пакостей до большого саботажа: Россия имеет большую выгоду от "недружественной" Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 11 апреля посетил Россию с официальным визитом. Цель его поездки – решение вопроса поставки газа и нефти.

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Украине не нужно отвергать Венгрию даже из-за пророссийской политики.

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Россия слабеет

Борис Тизенгаузен отметил, что Венгрия внесена в список недружественных стран, потому что вынужденно присоединилась к европейским санкциям против России.

По его мнению, есть европейские страны, отказавшиеся полностью от российских энергоносителей и нормально себя чувствующие.

Есть страны, которые сидят на этом шпагате, делают пророссийские заявления, относят себя к российской семье, катаются к Путину попросить очередную скидку, но все равно возвращаются назад и хотят жить, получать деньги от ЕС,

– объяснил он.

Политтехнолог признался, что радуется ослаблению влияния России, вызванному усилением санкций Запада против страны-агрессорки. Это ощущается и в политике других стран.

Борис Тизенгаузен рассказал, какое значение имеет Венгрия в контексте отношений с Россией: смотрите видео

Значение поддержки Венгрии

Борис Тизенгаузен обратил внимание, что Венгрия периодически саботирует против принятия санкционных пакетов против России. Проявляет она это по-разному.

"От мелких пакостей, чтобы исключить патриарха Кирилла из санкционного списка или российских олигархов в большой саботаж десятого или одиннадцатого пакета", – пояснил он.

К тому же, вероятно, есть еще причины тесных связей Венгрии и России.

Или там какой-то компромат очень жесткий на кого-то есть или просто дешевые энергоресурсы дают возможность покупать фактически электорат свой собственный в стране?

– поинтересовался политтехнолог.

По его мнению, Украине в любом случае еще придется разговаривать с Венгрией.

"Это наши соседи. Они также будут принимать решения по поводу того, пойдем мы в ЕС или нет", – пояснил он.

Тизенгаузен подчеркнул, что Украина может полностью заменить Россию в дружбе с Венгрией. Впрочем, для этого придется решать проблемы, например вопрос языка закарпатских венгров. В противном случае неприятности будут удваиваться.

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