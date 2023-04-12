Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, Україні не потрібно відкидати Угорщину навіть через проросійську політику.
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Росія слабшає
Борис Тизенгаузен зазначив, що Угорщина внесена у список недружніх країн, тому що вимушено приєдналася до європейських санкцій проти Росії.
На його думку, є європейські країни, які відмовилися повністю від російських енергоносіїв і нормально себе почувають.
Є країни, які сидять на цьому шпагаті, роблять проросійські заяви, зараховують себе до російської родини, катаються до Путіна попросити чергову знижку, але все одно повертаються назад і хочуть жити, отримувати гроші від ЄС,
– пояснив він.
Політтехнолог зізнався, що радіє ослабленню впливу Росії, яке викликане посиленням санкцій Заходу проти країни-агресорки. Це відчувається і в політиці інших країн.
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Значення підтримки Угорщини
Борис Тизенгаузен зосередив увагу, що Угорщина періодично саботує проти прийняття санкційних пакетів проти Росії. Проявляє вона це по-різному.
"Від дрібних пакостей, щоб виключити патріарха Кирила із санкційного списку чи російських олігархів до великого саботажу десятого чи одинадцятого пакета", – пояснив він.
До того ж, імовірно, ще є причини тісних зв'язків Угорщини та Росії.
Чи там якийсь компромат дуже жорсткий на когось є, чи просто дешеві енергоресурси дають можливість купувати фактично електорат свій власний у країні?
– поцікавився політтехнолог.
На його думку, Україні у будь-якому випадку ще доведеться розмовляти з Угорщиною.
"Це наші сусіди. Вони також будуть приймати рішення щодо того, підемо ми в ЄС чи ні", – пояснив він.
Тизенгаузен наголосив, що Україна може цілком замінити Росію у дружбі із Угорщиною. Втім, для цього доведеться розв'язувати проблеми, наприклад, питання мови закарпатських угрів. У протилежному випадку неприємності будуть подвоюватися.
Політика Петера Сійярто: що відомо
- Петер Сійярто прибув до Росії 11 квітня ніби для розв'язання енергетичних проблем. Він залякує "холодною зимою" і посилаючись на рішення угорського уряду, заявив про наміри купувати газ та нафту саме в Росії.
- Раніше Сійярто виступав за припинення вогню та відстоював думку необхідності провенення перемовин з Росією. Він намагався пояснити, що країна-агресорка не має залишати за собою захоплені території.
- Нагадаємо, що Угорщина не підтримала вступ України до ЄС. Однією з причиною став освітній процес на західних територіях.