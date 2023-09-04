"Дергался как червячок": в СМИ указали на интересную деталь в рукопожатии Эрдогана и Путина

Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с Путиным. Перед тем, как усесться на стульях, президенты по традиции пожали друг другу руки, что не прошло мимо внимания соцсетей.

Можем предположить, что после встречи с Эрдоганом у Путина долго болела рука, а также ботоксное лицо. На эту мысль нас натолкнули внимательные аналитики из СМИ.

Смотрите также Между Турцией и Россией чуть ли не "началась война": на встрече Эрдогана и Путина произошел конфуз

Железная хватка Эрдогана

Хотя Эрдоган прибыл, так сказать, к ногам Путина, а тот соответственно находился на своей территории, рукопожатие политиков засвидетельствовало, что турецкий лидер все-таки доминирует.

Руководитель Кремля мог показать характер, если бы сам прибыл в Турцию. Впрочем, военный преступник испугался, что там его догонит ордер Международного уголовного суда. Поэтому сегодня он был вынужден смириться со статусом более "слабого".

Итак, журналисты издания InformNapalm проанализировали, как Эрдоган и Путин приветствуются. Так, турецкий лидер держал свою руку сверху. Более того, он показательно удерживал руку собеседника возле своего центра тяжести. В то же время Путин со спортивным прошлым чувствовал себя "снизу" некомфортно и дергался как "червь на крючке".

Путина унизили: видео InformNapalm

Эрдоган "держал" Путина

В сеть попал и другой эпизод, на котором Путин и Эрдоган здороваются. На нем Эрдоган как будто даже не давит, а просто держит руку Путина, как вещь, одновременно общаясь с переводчиком.

В этот момент Путин "поплыл" – то ли от смущения, что Эрдоган "забыл" отпустить его руку, то ли от радостного волнения, что кто-то вообще пожал его десницу.

В общем, с лица российского диктатора не слетает улыбка. Она может показаться силованной, потому что в какой-то момент Путин смотрит прямо в камеру и "лыбиться" еще больше.

Путин как застенчивая школьница: видео

Путин снова диктует условия, а Эрдоган говорит о надежде: чем завершились переговоры