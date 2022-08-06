кремль "сливает" Карабах и Сирию: при чем здесь визит Эрдогана в Сочи

путин уступает Эрдогану Сирию, а также "сливает" армян в Нагорном Карабахе. Это стало понятно по итогам переговоров президентов Турции и россии.

Об этом рассказал ведущий Алексей Печий на стриме, транслировавший 24 канал. Эрдоган в очередной раз возобладал над путиным, отстаивая собственные интересы.

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россияне "сливают" армян в Карабахе

Недавно в Нагорном Карабахе снова стало неспокойно: начались перестрелки, взаимные обвинения сторон в начале провокаций. В Минобороны Азербайджана заявили, что армянские военные попытались захватить какие-нибудь спорные территории, а так называемые российские миротворцы вообще ничего не делали в этой ситуации.

Премьер Армении Никол Пашинян со своей стороны заявил о необходимости искать альтернативу российским "миротворцам" в Нагорном Карабахе, если они не выполняют свою задачу.

Печей считает, что произошло все это в Нагорном Карабахе не просто так. На фоне этого состоялся визит президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана в Сочи на встречу с российским диктатором владимиром путиным.

И на самом деле эта ситуация в Карабахе, по моему мнению, так хороша пощечина путина перед его визитом. Мол, друг, а ты там ничего не решаешь. И, если мы сильно захотим, мы тебя унизим еще сильнее. Там твои будто миротворцы, но они ничего поделать не могут,

– сказал он.

Путин же в Сочи расхваливал Эрдогана, благодаря ему за помощь в достижении договоренности по поставкам зерна из Украины. Также глава кремля отмечал важность "Турецкого потока" для поставки российского газа в Европу.

Полный стрим Алексея Изжога: смотрите видео

путин отдает Эрдогану Сирию

Турция уже вытесняет россиян из Сирии, проводя там свою военную операцию. Если до полномасштабного вторжения россии в Украину кремль еще как-то пытался говорить, что не допустит такого, то именно Эрдоган диктует там правила.

Неофициально издание The Washington Post пишет, что на переговорах путин очень просил Эрдогана помочь обойти санкции Запада в энергетическом и финансовом секторах. Речь, в частности, о разрешении россии покупать ей доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах. Так москва хочет скрыть происхождение своей нефти.

В обмен на это пути прогнулись в вопросе Сирии и вкладывают 20 миллиардов долларов в строительство атомной электростанции в Турции.

Чего хочет путин

Как пишут СМИ, российские чиновники ездят по миру, пытаясь найти новых партнеров, одним из которых рассматривается именно Турция. Также кремль надеется, что именно Анкара станет посредником по переговорам с Киевом, ведь ситуация на фронте для него сейчас очень сложная.

Вопросы Карабаха, Сирии, энергоресурсов, вложения денег в турецкую энергетическую промышленность являются главными для Эрдогана. В то время как для путина вопрос №1 – война в Украине.

Печий не исключает, что может быть определенный обмен, когда Эрдоган может начать говорить о переговорах при своем посредничестве. Но нет никакой гарантии, что президент Турции убедит Киев. К тому же, Эрдоган уже начал решать вопросы Сирии и Карабаха.

Что известно о визите Эрдогана в Сочи

Президент Турции Реджеп Эрдоган 5 августа прибыл в россию. В кремле заявили, что Эрдоган и пути обсудят экономическое и военно-техническое сотрудничество.

Во время встречи Эрдоган говорил с путиным более 4 часов. Она проходила за закрытой дверью. Речь шла о сотрудничестве и газовых вопросах.

По данным СМИ, москва ищет возможности обойти санкции, которые ввели против россии после начала войны в Украине. кремль решил обратиться в Турцию.

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