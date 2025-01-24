"Он может рискнуть": что обязательно должен сделать Кит Келлог в Украине

В начале января Украина ожидала визита Кита Келлога, но он внезапно его отложил. Официальной причиной тогда назвали ожидание инаугурации Дональда Трампа. Сейчас в МИД сообщают, что спецпредставитель по вопросам Украины и России намерен прибыть в ближайшее время.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала отметил, что для Украины важно, чтобы Кит Келлог прибыл в Киев. По его мнению, такой визит мог бы способствовать более четкому пониманию войны России против Украины среди представителей администрации Трампа.

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По словам Уса, не было предпосылок для такого визита, поэтому Келлог отложил свое прибытие.

Война воочию

"Для Украины этот визит является чрезвычайно важным, чтобы Кит Келлог смог увидеть ситуацию лично. Я думаю, что его провезут не только по Киеву или окрестностям. Возможно, он посетит Донецкую и Днепропетровскую области, то есть те регионы, где проходит линия фронта. Поскольку он генерал, то может рискнуть, чтобы побывать в таких местах", – предположил Иван Ус.

Он также отметил, что Россию, вероятно, предупредят о пребывании в зоне конфликта чиновника, как это было во время визита президента США Джо Байдена в Киев.

Тогда России сообщили, что в Киеве будет Байден, и предупредили не стрелять по городу, потому что это может иметь для них серьезные последствия. Так же может быть и сейчас. Посмотрим,

– сказал Иван Ус.

Иван Ус отметил, что важно, чтобы Кит Келлог получил полную информацию, увидел реальную ситуацию и понял ее контекст. По его словам, иногда складывается впечатление, что представители команды Трампа не имеют достаточной информации, из-за чего делают ложные выводы.

"Чтобы избежать таких ошибок, лучше объяснить все на месте. Предоставить соответствующие цифры, объяснить ситуацию и причины войны, а также донести, чего стремится Россия", – отметил Ус.

Интересно! Кит Келлог – американский генерал, занимавший должность советника по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа. Он имеет значительный военный опыт и сейчас выполняет роль специального представителя по вопросам Украины и России. Келлог разработал мирный план для Украины.

Российская угроза не ограничивается Украиной

Иван Ус также вспомнил заявление Никки Хейли, бывшей соперницы Трампа на номинации от Республиканской партии на президента США. Она подчеркнула, что если Россия победит в этой войне, то она втянет и Америку в нее, поэтому стоит помочь Украине победить Россию.

Ус считает, что Украине следует акцентировать внимание на этом аргументе во время общения с западными партнерами. Это может существенно помочь в достижении благоприятного для Украины финального результата.