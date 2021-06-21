Визит Кулебы в Турцию заставил Лаврова нервничать: хочет обсудить "затягивание Украины в НАТО"

Дмитрий Кулеба совершил визит в Турцию, который вызвал очередную истерическую реакцию в России. Сергей Лавров заявил, что Москва хочет обсудить с Анкарой "попытки затянуть Украину в НАТО".

Министр иностранных дел России резко отреагировал на визит Кулебы в Турцию. Сотрудничество украинских и турецких военно-морских сил очень беспокоит его.

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Мы очень четко, недвусмысленно свою позицию относительно попыток затягивать Украину в НАТО обозначили,

– отметил Лавров.

По его словам, "серьезные, ответственные государства прекрасно понимают, о чем речь". Однако министр не уточнил, кого он имел в виду.

"Мы в регулярном диалоге с нашими турецкими коллегами, в ближайшее время у нас планируется очередной контакт", – подчеркнул глава МИД России. Но добавил, что будет разговор и на эту тему.

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