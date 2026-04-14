В Украину приедут Кушнер и Уиткофф: Зеленский сказал, известна ли дата визита

Владимир Зеленский подтвердил, что в украинскую столицу вскоре прибудут представители Дональда Трампа Кушнер и Уиткофф. Президент также сказал, уже ли известна точная дата их визита.

Президент сообщил, что украинская сторона ожидает визита представителей США, однако точные даты пока не подтверждены. Они подтвердили, что приедут. "Мы ждем их в любой день, когда они будут готовы", – сказал глава государства.

По словам Зеленского, сейчас американская сторона сосредоточена на событиях на Ближнем Востоке, однако для Украины важно продолжать диалог с США, Европой и в трехстороннем формате с Россией.