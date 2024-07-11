Глава МИД России Сергей Лавров на следующей неделе прибудет в США, а именно в Нью-Йорк. Украинский дипломат Сергей Кислица прокомментировал это.

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица ответил на вопрос, планирует ли Украина что-то делать в этом контексте. Он напомнил, что Лавров не первый раз приезжает.

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Спецслужбы контролируют такие визиты

Кислица объяснил, что американцы очертят ему радиус разрешенного передвижения.

Российские дипломаты не имеют права передвигаться дальше, чем, кажется, 25 миль от штаб-квартиры,

– подчеркнул Кислица.

Кроме этого, он добавил, что обычно спецслужбы это контролируют, ведь нужно обеспечивать безопасность чиновников. Кислица очертил, что Лавров приедет, Небензя устроит ему обед, пригласят российских приспешников.

Будет "водка-селедка", расскажет нам о многосторонней дипломатии, придет председательствовать на заседание по Ближнему Востоку. Будет делать хорошую мину при плохой игре,

– сказал дипломат.

Кислица также отметил, что не стоит создавать лишний "хайп" вокруг приезда Лаврова, который является военным преступником, так же как и Риббентроп. По словам нашего дипломата, он окажется на скамье подсудимых, если доживет до этого момента.