Представник України в ООН Сергій Кислиця відповів на питання, чи планує Україна щось робити у цьому контексті. Він нагадав, що Лавров не перший раз приїжджає.

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Спецслужби контролюють такі візити

Кислиця пояснив, що американці окреслять йому радіус дозволеного пересування.

Російські дипломати не мають права пересуватися далі, ніж, здається, 25 миль від штаб-квартири,

– наголосив Кислиця.

Крім цього, він додав, що зазвичай спецслужби це контролюють, адже потрібно забезпечувати безпеку високопосадовців. Кислиця окреслив, що Лавров приїде, Небензя влаштує йому обід, запросять російських посіпак.

Буде "водка-сельодка", розповість нам про багатосторонню дипломатію, прийде головувати на засідання по Близькому Сходу. Буде робити хорошу мінну при поганій грі,

– сказав дипломат.

Кислиця також наголосив, що не варто створювати зайвий "хайп" навколо приїзду Лаврова, який є воєнним злочинцем, так само як і Ріббентроп. За словами нашого дипломата, він опиниться на лаві підсудних, якщо доживе до цього моменту.