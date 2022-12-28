В Киев прибыл министр обороны Франции Лекорню

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню прибыл в Киев. Это первый его визит в Украину.

Лекорню прибыл в столицу Украины сегодня, 28 декабря. Он планирует встретиться с главой Минобороны Алексеем Резниковым.

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Что известно о визите Лекорню

Министр приехал в Украину поездом из Варшавы. Утром 28 декабря он положил венок к Стене памяти героев на Михайловской площади.

Известно, что Лекорню проведет переговоры с министром обороны Алексеем Резниковым. Они обсудят поставки французского оружия в Украину.

Встретится ли Лекорню с президентом Владимиром Зеленским – пока неизвестно.

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню прибыл в Киев / Скриншоты

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